OFICIAL: Rio Ave termina empréstimo de Eric Moreira mais cedo
Primo de Diego Moreira volta ao Nottingham Forest
Eric Moreira, defesa com dupla nacionalidade portuguesa e alemã, já não é jogador do Rio Ave. O clube de Vila Conde informou, nesta quinta-feira, ter chegado «a um entendimento» com o Nottingham Forest para o término da cedência antes do período previsto (junho de 2026).
Recorde-se que ambos os clubes são liderados pelo empresário grego Evangelos Marinakis. O Rio Ave diz que Moreira vai dar continuidade à carreira no clube inglês.
Eric Moreira somou apenas três jogos oficiais pelo Rio Ave, contra FC Porto, Tondela e Estoril. Moreira é internacional jovem pela Alemanha, tem 19 anos, e é primo de Diego Moreira. Antes de ingressar no Nottingham, em 2024, jogou pelo St. Pauli.
