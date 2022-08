Samaris é reforço do Rio Ave por uma época, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

O médio internacional grego que jogou sete épocas no Benfica, regressa a Portugal um ano depois de ter deixado as águias para rumar aos Países Baixos para jogar no Fortuna Sittard.

Quatro vezes campeão em Portugal, Samaris é um reforço importante para dar experiência ao plantel liderado por Luís Freire.

[artigo atualizado]