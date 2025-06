Demir Tiknaz vai voltar ao Besiktas no final do empréstimo ao Rio Ave, no fim de junho. O clube de Vila do Conde não atingiu as exigências do clube turco, confirmou o Maisfutebol.

O Rio Ave tentou negociar um valor inferior ao estabelecido na opção de compra - cinco milhões de euros, segundo a imprensa turca -, mas não teve sucesso.

Destacou-se nesta temporada pelo Rio Ave, sendo o quinto mais utilizado do plantel. Marcou ainda quatro golos e foi o motor do meio-campo vilacondense. Estreou-se ainda pela seleção A turca.

Com contrato até 2027, regressa ao clube onde se formou e já tem 29 jogos na equipa principal, aos 20 anos.