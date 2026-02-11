Sotiris Silaidopoulos ainda é, na prática, o treinador principal do Rio Ave. Porém, tal como a imprensa nacional tem avançado, a direção do clube já trabalha na sucessão do técnico, que está de saída do clube após quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Já alguns nomes da lista preferencial da direção foram lançados a público, mas muitos deles acabaram por não chegar a acordo com o Rio Ave. Ao que o Maisfutebol apurou, Vasco Matos, João Pereira e Luís Nascimento rejeitaram a hipótese de treinar a equipa.

Outro nome que agrada à direção vilacondense é Rui Mota, segundo apurámos. Corresponde ao perfil desejado - português, sendo que também conta com experiência com plantéis internacionais. O técnico já teve uma primeira abordagem.

Os próximos dias dirão se as duas partes vão chegar a acordo. A acontecer, seria o regresso a Portugal do antigo adjunto de Ricardo Sá Pinto, que treinou clubes como Ludogorets (Bulgária), Noah (Arménia) e Dila (Geórgia).