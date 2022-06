O uruguaio Luis Suárez vai deixar o Atlético de Madrid e é um dos nomes mais apetecíveis do mercado. O treinador do River Plate, Marcelo Gallardo, confessou na última madrugada que já ligou ao avançado para dar conta do interesse na sua contratação.

«É difícil falar de uma possibilidade que não sabemos se pode ser real além do interesse do clube e se o jogador a valorizou e a leva em consideração. Não depende de nós. Devemos esperar e ver quais possibilidades existem quando o jogador analisar a sua situação», começou por dizer na conferência de imprensa após o empate caseiro (0-0) com o Atlético Tucumán.

«Falei com ele, conheço-o, temos uma boa relação, há respeito pelo jogador e pela pessoa e perguntei-lhe como ia ser a sua vida, se queria vir para um clube que lhe pudesse dar muitos motivos para ter competição e ir ao Mundial. É um homem importante no futebol mundial e desperta cobiça. Há que ter paciência», acrescentou.

Já o presidente do emblema de Buenos Aires, Jorge Brito, confessou que a decisão do jogador pode demorar devido à «amplitude do mercado europeu», mas diz que não vai esperar uma resposta até 31 de agosto. «O River não pode esperar tanto», afirmou ao River Monumental.

Suárez, de 35 anos, está livre para rumar a custo zero a qualquer clube, depois de dois anos vinculado ao Atlético de Madrid. Na última época, marcou 13 golos em 45 jogos. O River Plate também se prepara para perder a referência do ataque, Julian Álvarez, que está a caminho do Manchester City.