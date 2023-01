O presidente do River Plate reiterou a intenção de contratar Nicolás Otamendi, que termina contrato com o Benfica no final da presente época.

«Seria um grande desejo para nós, pelo nível que tem e pelo momento que está a atravessar. Foi titular no Mundial e consagrou-se ao mais alto nível ao mais alto nível», disse Jorge Brito em declarações à ESPN.

O líder do clube argentino lembrou que o defesa que completa 35 anos no próximo mês de fevereiro ainda tem mais meio ano de contrato com as águias e assumiu ser difícil contar com ele mais cedo. «Não sei quantos jogadores campeões do Mundo teve o Benfica na sua história e consigo pôr-me no lugar da direção do clube de não o deixar sair antes», observou.

Ainda assim, garantiu que vai tentar que Otamendi, seja quando for, assine pelo River Plate. «Espero que no futuro possa acontecer. Como direção, faremos todos os possíveis para que um jogador como o Nicolás possa vestir a camisola do River. Seria um grande orgulho para todos», vincou.

Recentemente, o diretor-desportivo e o treinador do River Plate assumiram o desejo de contratar o jogador do Benfica.