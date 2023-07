O futebolista alemão Robin Roch é reforço do Eintracht Frankfurt para a época 2023/24, por empréstimo do Leeds United. O negócio foi confirmado esta quinta-feira pelos dois clubes.

Koch, central de 26 anos, já por oito vezes internacional pela seleção da Alemanha, regressa ao futebol do seu país depois de três anos a jogar no Leeds.

Antes do clube inglês, Koch jogou no SV Eintracht Trier em 2014/15, a sua primeira época como sénior. Representou depois o Kaiserslautern, de 2015 a 2017, além do Friburgo, de 2017/18 a 2019/20.