A troca entre FC Porto e Sporting, nas horas finais do último mercado de transferências, que envolveu os jovens médios Rodrigo Fernandes e Marco Cruz, foi fechada por quatro milhões de euros para cada lado, apurou o Maisfutebol.

No Relatório e Contas recentemente divulgado, relativo a 2020/21, os leões deram apenas conta da contratação de Marco Cruz, de 17 anos, sem especificar os valores do negócio. Já os dragões, que ficaram com Rodrigo Fernandes, de 20 anos, ainda não se pronunciaram oficialmente sobre os contornos do acordo.

O Maisfutebol sabe, no entanto, que o valor de ambos os negócios foi o mesmo: quatro milhões de euros.

Rodrigo Fernandes rumou ao FC Porto

De recordar que, tal como o nosso jornal noticiou esta terça-feira, o FC Porto contratou dois jovens ao Vitória de Guimarães pelo mesmo valor total que pagou por outros dois jovens que fizeram o percurso inverso . Os dragões garantiram o central Romain Correia, de 22 anos, e o lateral-esquerdo João Mendes, de 21, por 15 milhões de euros. Francisco Ribeiro, de 18 anos, e Rafael Reis, de 20, trocaram o Estádio do Dragão pelo D. Afonso Henriques, também por 15 milhões de euros, conforme revelado pelo Relatório e Contas do Vitória.

Estas negociações - entre FC Porto e V. Guimarães, assim como entre os dragões e o Sporting - dão «saldo nulo», por assim dizer, mas têm implicações contabilísticas: desde logo porque têm impacto nos relatórios dos exercícios em que incidem, com influência, por exemplo, no valor total dos ativos das respetivas sociedades. Isto porque o montante pelo qual os jogadores são contratados tem reflexo imediato no valor que passa a ser atribuído aos mesmos nesse parâmetro contabilístico.