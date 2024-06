O futuro de Rodrigo Gomes deve, afinal, passar pela Liga Inglesa.

O lateral direito está muito próximo do Wolverhampton, com quem o Sp. Braga chegou a acordo por 15 milhões de euros. O jogador está também muito próximo de um entendimento total, para assinar um contrato válido por cinco épocas, com mais uma de opção.

Nesta altura faltam apenas acertar detalhes relativos uma possível mais-valia que o Sp. Braga pode ainda manter numa futura transferência do jogador, embora nada disso seja susceptível de colocar em causa o negócio.

Rodrigo Gomes, recorde-se, já esteve muito próximo do At. Madrid, com o qual o Sp. Braga teve negociações avançadas, mas nas duas últimas semanas foi o Wolverhampton quem assumiu a dianteira das negociações e garantiu o jovem lateral.

Rodrigo Gomes, recorde-se, foi cedido ao Estoril, clube no qual fez 36 jogos ao longo de toda a temporada, somando nove golos e oito assistências. Um registo fulgurante do lateral direito de 20 anos, natural de Vila Verde, e que cumpriu toda a formação em Braga: chegou ao clube com dez anos.