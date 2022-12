O treinador do Botafogo, Luís Castro, não confirmou o interesse na contratação de Rodrigo Pinho, mas deixou em aberto essa possibilidade. O técnico português foi confrontado com a notícia deste domingo do Globoesporte, que escreve que o emblema brasileiro pretende garantir o avançado do Benfica a título de empréstimo.

«Pode ser», afirmou várias vezes acerca do interesse, durante uma participação na Sport TV+.

Mais tarde, Luís Castro vincou que não estava nada definido e repetiu que «pode haver interesse».

O técnico do Botafogo analisou ainda a capacidade de investimento dos clubes brasileiros, que têm apontado a mira para o mercado português.

«O Brasil também se vira para este mercado, há equipas com muita capacidade financeira e estão a segurar muitos jogadores que a Europa quer. O mercado alargou-se. Andava muito ao contrário, com Portugal a recrutar no Brasil, e continua a recrutar, mas agora também já vão daqui para lá. Está a aparecer muito investimento nos clubes», concluiu.

Rodrigo Pinho, de 31 anos, está desde 2021 no Benfica, mas tem tido pouco espaço. Esta época, soma dois jogos na equipa B e três golos apontados, além de sete encontros na formação principal.