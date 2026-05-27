O internacional espanhol chegou à capital italiana na época 2023/24 e no ano seguinte foi emprestado aos germânicos do Bayer Leverkusen, mas sem se conseguir afirmar. 

Nesta temporada, Hermoso foi uma peça importante na equipa comandada por Gasperini e ajudou o clube a qualificar-se para a Liga dos Campeões, feito que não acontecia desde 2018/19. 

O defesa de 30 anos disputou 35 jogos e marcou quatro golos ao serviço dos 'giallorossi'.