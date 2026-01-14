Robinho Vaz é reforço para o ataque da Roma, oficializou esta quarta-feira a equipa da capital italiana. O ponta-de-lança de 18 anos chega proveniente do Marselha. Na atual temporada, Vaz soma quatro golos e duas assistências em 19 jogos pelos marselheses. 

 

