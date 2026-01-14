Transferências
Há 54 min
OFICIAL: Roma contrata jovem avançado ao Marselha
Robinio Vaz, de 18 anos, vai viver a primeira experiência fora de França
TR
TR
Robinho Vaz é reforço para o ataque da Roma, oficializou esta quarta-feira a equipa da capital italiana. O ponta-de-lança de 18 anos chega proveniente do Marselha. Na atual temporada, Vaz soma quatro golos e duas assistências em 19 jogos pelos marselheses.
✍️ Robinio Vaz è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2026
📄 https://t.co/6t3OTAOynk#ASRoma pic.twitter.com/nyNcYqnkCu
