OFICIAL: Roma de Gasperini reforça ataque com Donyell Malen
Avançado de 26 anos chega do Aston Villa com empréstimo com opção de compra
A Roma anunciou a chegada de Donyell Malen, avançado neerlandês proveniente do Aston Villa. A transação foi concluída por empréstimo com opção de compra.
O avançado já vestiu as camisolas do PSV, Borussia Dortmund e Aston Villa. Com estes clubes, somou 294 jogos e 104 golos em todas as competições.
O internacional pelos Países Baixos escolheu a camisola número 14. É reforço para o ataque de Gian Piero Gasperini, poucos dias depois do anúncio de outro atacante, ainda mais jovem - Robinio Vaz, vindo do Marselha.
✍️ Donyell Malen è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2026
📄 https://t.co/pSKnxvPbTr#ASRoma pic.twitter.com/CnlBCCta8M
