A Roma anunciou a chegada de Donyell Malen, avançado neerlandês proveniente do Aston Villa. A transação foi concluída por empréstimo com opção de compra.

O avançado já vestiu as camisolas do PSV, Borussia Dortmund e Aston Villa. Com estes clubes, somou 294 jogos e 104 golos em todas as competições.

O internacional pelos Países Baixos escolheu a camisola número 14. É reforço para o ataque de Gian Piero Gasperini, poucos dias depois do anúncio de outro atacante, ainda mais jovem - Robinio Vaz, vindo do Marselha.

