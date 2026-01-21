A Roma confirmou que Leon Bailey, avançado de 28 anos, vai regressar ao Aston Villa. O internacional jamaicano esteva emprestado pelos «villans» à formação da capital italiana. Pelos «giallorossi», Bailey fez duas assitencias em 11 jogos.

«AS Roma anuncia a rescisão do empréstimo de Leon Bailey. O jogador, que chegou aos Giallorossi no verão de 2025, retornará ao Aston Villa por acordo mútuo com o clube inglês. O clube agradece a Leon e deseja o melhor para o futuro», escreveu a Roma em comunicado.