O neerlandês Georginio Wijnaldum é reforço da Roma, treinada por José Mourinho.

O médio de 31 anos deixa o Paris Saint-Germain ao fim de apenas uma época, depois de ter chegado aos franceses oriundo do Liverpool. Com a contratação dos portugueses Vitinha e Renato Sanches, o internacional pelos Países Baixos iria perder espaço no campeão francês.

Mourinho ganha assim um reforço de peso para o meio-campo, depois de já ter contratado o ex-Benfica Matic.