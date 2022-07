Agora é oficial: Paulo Dybala é reforço da Roma, mas na verdade o anúncio até pode ter sido feito às «prestações».

De recordar que o internacional argentino viajou para o Algarve no domingo, ao lado de Tiago Pinto, diretor geral da equipa romana, para integrar o estágio da equipa orientada por José Mourinho.

Só nesta quarta-feira é que a contratação foi oficializada, mas na véspera a conta inglesa de Twitter dos romanos terá anunciado, aos poucos, a chegada do Dybala, com publicações seguidas que começaram com as letras do nome do reforço. Coincidência? Pouco provável.

O jogador de 28 anos chega assim ao emblema da capital italiana após terminar contrato com a Juventus, clube que representou durante sete temporadas e já revelou o porquê de assinar com o emblema da capital italiana.

«A rapidez e a determinação com que o clube demonstrou na minha contratação fez toda a diferença. Estou a juntar-me a uma equipa que está em alta, a um clube que está a criar bases sólidas para o futuro, e a um treinador, José Mourinho, com quem será um privilégio trabalhar», confidenciou o internacional argentino.

Já Tiago Pinto, diretor geral da equipa romana, referiu que espera que com a chegada do argentino, a Roma possa ser ainda mais forte.

«O Paulo é um jogador de renome mundial que ganhou grandes troféus e ganhou aclamação global. Ele trará essa classe com ele para Roma e tenho certeza de que, com ele na equipa, seremos ainda mais fortes e competitivos», contou o dirigente.

Na Roma, Paulo Dybala vai envergar o dorsal 21, após o sérvio Nemanja Matic o ter cedido, passando a usar o número oito na sua camisola.

Veja as publicações da conta do Twitter da Roma com as iniciais de Paulo Dybala: