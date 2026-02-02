Roman Yaremchuk é o primeiro jogador ucraniano da história do Lyon. O avançado foi anunciado na tarde desta segunda-feira, proveniente do Olympiakos, da Grécia. 

O internacional ucraniano chega por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra de cinco milhões de euros. Aos 30 anos, o ex-jogador do Benfica ainda não tinha marcado qualquer golo esta temporada.

Com contrato até 2028, a saída do avançado ditou a iminente contratação de Clayton ao Rio Ave, por parte do Olympiakos. Yaremchuk reforçar o plantel de Paulo Fonseca, que outrora treinou os ucranianos do Shakhtar Donetsk.

