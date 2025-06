A conferência de imprensa era relativa ao Alemanha-Portugal das meias-finais da Liga das Nações, mas os movimentos do mercado de transferências não passaram ao lado, logicamente. Rúben Neves apresentou-se diante dos jornalistas neste domingo, na Cidade do Futebol, e falou sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo assinar pelo Al Hilal.

«Não posso responder a isso. Não sei o que vai acontecer. Não me compete a mim responder a isso», começou por responder. Mas a pergunta voltou mais à frente, abarcando Bruno Fernandes, também associado ao clube saudita:

«Bruno Fernandes e Ronaldo são dois nomes muito importantes para Portugal. E aproveitando esta frase, vou dizer que o mais importante é Portugal. Nós estamos numa final four da Liga das Nações. O campeonato saudita acabou, a Liga Saudita acabou. Portanto, vamos focar ao máximo nesta competição. Como disse, queremos repetir 2019 e queremos vencê-la. Portanto, acho que não é momento ideal para falar do campeonato saudita. Terminou, e agora vamos focar no que é realmente importante», afirmou.

Rúben Neves garantiu ainda estar comprometido com o Al Hilal, a nível pessoal, e prevê cumprir o contrato até 2026 com o clube saudita.

A Seleção começou a concentrar-se este domingo e, na próxima quarta-feira, joga em Munique diante da Alemanha, nas meias-finais da Liga das Nações.