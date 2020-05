Um dirigente do Rosario Central confirmou à agência noticia Télam que o Sporting está interessado na contratação de Joaquín Pereyra, médio argentino de 21 anos, e que o jogador poderá mesmo rumar a Alvalade.

«O Sporting está interessado em Joaquín Pereyra na segunda janela de transferências consecutiva e, desta vez, existe a possibilidade de a operação ser realizada, porque também existe uma dívida da última parcela do empréstimo de Teo Gutiérrez», disse um dirigente à agência argentina.

A dívida do clube argentino, de 130 mil euros, segundo o dirigente para com os leões poderá assim fazer parte do negócio de Pereyra, sendo que o clube pede 200 mil euros pela cedência do médio. «A transferência será feita, em princípio, por empréstimo», acrescentou o responsável.

Joaquín Pereyra fez 18 jogos esta temporada pelo Rosario Central.