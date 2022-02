Ruben Amorim disse estar pouco preocupado em saber se o Sporting saiu mais reforçado do que o FC Porto neste mercado de janeiro, mas mostrou-se convencido de que o plantel dos leões ficou, tal como era pretendido, mais completo.

«Não tenho interesse em saber o que os rivais fazem. Estou preocupado com a nossa casa. Tínhamos um plano e fizemos as adaptações de acordo com o que os jogos nos dizem. Veremos no fim se estamos mais fores ou não. Essa é a ideia de quando se fazem alterações. Penso que a equipa ficou mais completa e com mais soluções», analisou o treinador do Sporting em declarações aos jornalistas.

Amorim comentou ainda a saída de Luis Díaz, apontado por muitos como o melhor jogador da Liga, do plantel do FC Porto. «Era um jogador impressionante que dava muita qualidade ao nosso campeonato. Vai jogar para a Premier League e vamos vê-lo na televisão. É seguir o caminho, faz parte do caminho dos clubes portugueses ajudar a formar e vender jogadores», apontou.