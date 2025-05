O Nacional já prepara o plantel da próxima temporada após garantir a permanência na primeira divisão do futebol nacional. Será necessariamente uma equipa bastante diferente à de 2024/25, com vários empréstimos a terminarem, bem como alguns contratos de jogadores pertencentes ao clube madeirense.

É o caso de Rúben Macedo, extremo de 29 anos que não vai continuar no Nacional após o término do contrato, segundo apurou o Maisfutebol. Internacional jovem por Portugal e formado no FC Porto, Macedo termina três épocas e meia de serviço ao clube.

Mas duas figuras devem renovar. João Aurélio, capitão e figura emblemática do clube, cumpriu a décima primeira época ao serviço do Nacional, na segunda passagem pela Madeira. Aurélio recebeu uma proposta de renovação e deve continuar no clube na próxima época.

O mesmo se aplica a outro jogador experiente do plantel - André Sousa, médio-centro de 34 anos que foi menos utilizado nesta segunda temporada ao serviço do clube, obtendo apenas uma titularidade. Mesmo assim, Rui Alves ofereceu a extensão de contrato ao ex-Belenenses e Beira-Mar.

O Nacional terminou em 14.º lugar na tabela da Liga portuguesa, com 34 pontos, sob o leme do treinador Tiago Margarido.