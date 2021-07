O Sporting prepara-se para fechar muito em breve o segundo reforço deste mercado de verão. Depois da contratação de Ricardo Esgaio, a SAD leonina vai garantir outro lateral, este para o lado esquerdo: trata-se de Ruben Vinagre, que chega do Wolverhampton.

Nesta altura, o acordo entre os dois clubes está praticamente fechado e prevê o empréstimo de Vinagre por uma temporada, até 30 de junho de 2022, ficando o Sporting com uma cláusula de compra do passe de 10 milhões de euros.

Ruben Vinagre vai assinar também por um ano, mas já com a opção de prolongar o contrato por mais quatro anos, na perspetiva de uma ligação de longa duração.

O lateral, atualmente com 22 anos, muda-se para Alvalade depois de ter relançado a carreira no Famalicão, clube no qual cumpriu 20 jogos em meia temporada. Antes disso, e antes de sair por empréstimo para o Olympiakos, Vinagre teve dois anos de relativo sucesso no Wolverhampton.

Para o jovem trata-se aliás de um regresso a Alvalade, clube pelo qual já passou na formação, antes de sair ainda com idade juvenil para o Mónaco.