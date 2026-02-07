Rui Vitória está prestes a voltar ao ativo para assumir o comando técnico do Al Wasl, atual quarto classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

A notícia foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada também pelo Maisfutebol.

O treinador de 55 anos deve assim regressar ao ativo pela porta do clube do Dubai, um dos mais titulados do pequeno país do Médio Oriente e que desde novembro passado estava a ser orientado de forma interina por Mesut Meral, técnico sueco que sucedeu ao português Luís Castro.

Rui Vitória estava sem clube desde setembro de 2025, quando rescindiu com o Panathinaikos. Desde que deixou o Benfica, em janeiro de 2019, o treinador ribatejano tem trabalhado sempre fora de Portugal. Seguiu-se o Al Nassr (onde foi campeão saudita), o Spartak Moscovo, a seleção do Egito e o Panathinaikos.