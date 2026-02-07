Rui Vitória prestes a assumir o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos
Treinador bicampeão pelo Benfica está sem clube desde que saiu do Panathinaikos, em setembro de 2025
Treinador bicampeão pelo Benfica está sem clube desde que saiu do Panathinaikos, em setembro de 2025
Rui Vitória está prestes a voltar ao ativo para assumir o comando técnico do Al Wasl, atual quarto classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.
A notícia foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada também pelo Maisfutebol.
O treinador de 55 anos deve assim regressar ao ativo pela porta do clube do Dubai, um dos mais titulados do pequeno país do Médio Oriente e que desde novembro passado estava a ser orientado de forma interina por Mesut Meral, técnico sueco que sucedeu ao português Luís Castro.
Rui Vitória estava sem clube desde setembro de 2025, quando rescindiu com o Panathinaikos. Desde que deixou o Benfica, em janeiro de 2019, o treinador ribatejano tem trabalhado sempre fora de Portugal. Seguiu-se o Al Nassr (onde foi campeão saudita), o Spartak Moscovo, a seleção do Egito e o Panathinaikos.