O futebolista brasileiro Bruno Viana é reforço do Khimki por empréstimo do Sporting de Braga, confirmou esta quarta-feira o emblema russo, tal como o Maisfutebol noticiara.

O jogador de 27 anos, que em 2021 esteve emprestado pelo emblema minhoto ao Flamengo, volta a ser cedido e vai jogar no quarto campeonato na sua carreira.

Antes do Sp. Braga e já depois de ter emergido no Cruzeiro, do Brasil, o defesa-central passou pelo Olympiakos. Foi daí que saiu para os bracarenses, em 2017.

Em três épocas e meia no Sp. Braga, Bruno Viana fez 150 jogos e oito golos.

O Khimki é o atual 16.º e último classificado da primeira liga russa, com 14 pontos.

Importa referir ainda que o mercado na Rússia encerra apenas a 22 de fevereiro e já viu, este mês, um português ir para o campeonato daquele país: o médio Tiago Rodrigues assinou pelo Ufa.