O Liverpool oficializou, este sábado, a renovação com o neerlandês Ryan Gravenberch por longa duração. O médio de 23 anos encontra-se na terceira época nos «Reds».

Com formação no Ajax, Gravenberch fez ainda três épocas pela equipa principal dos neerlandeses. Transferiu-se em 2022 para o Bayern Munique, tendo feito um total de 34 jogos pelos alemães.

Juntou-se em 2023 ao Liverpool. Até então, o internacional neerlandês soma 123 jogos, 12 assistências e oito jogos. Continua, então, no atual campeão inglês por mais anos.