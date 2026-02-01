Transferências
Há 34 min
OFICIAL: Rio Ave contrata médio ao Cruzeiro
Ryan Guilherme, de 23 anos, assina um contrato válido até 2030
TFR
Ryan Guilherme, de 23 anos, assina um contrato válido até 2030
TFR
Ryan Guilherme é o novo reforço para o meio-campo do Rio Ave. O brasileiro de 23 anos chega proveniente do Cruzeiro e assina um contrato válido até 2030.
Na «raposa» desde 2025, Ryan chegou a ser treinado pelo português Leonardo Jardim. O médio, natural de Rio de janeiro, dividiu a formação entre o Boavista-RJ e o Fortaleza.
A nível sénior passou por alguns empréstimos no Brasil. Na época passada chegou a vestir as cores do União de Leiria, da II Liga, por empréstimo do Fortaleza. Marcou um golo e fez três assistências em 29 jogos pela equipa portuguesa.
Regressa, assim, a Portugal, desta feita para representar a título definitivo a equipa orientada pelo grego Sotiris Silaidopoulos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS