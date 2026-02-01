Ryan Guilherme é o novo reforço para o meio-campo do Rio Ave. O brasileiro de 23 anos chega proveniente do Cruzeiro e assina um contrato válido até 2030.

Na «raposa» desde 2025, Ryan chegou a ser treinado pelo português Leonardo Jardim. O médio, natural de Rio de janeiro, dividiu a formação entre o Boavista-RJ e o Fortaleza.

A nível sénior passou por alguns empréstimos no Brasil. Na época passada chegou a vestir as cores do União de Leiria, da II Liga, por empréstimo do Fortaleza. Marcou um golo e fez três assistências em 29 jogos pela equipa portuguesa.

Regressa, assim, a Portugal, desta feita para representar a título definitivo a equipa orientada pelo grego Sotiris Silaidopoulos.