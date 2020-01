Ryan Teague, médio australiano de 18 anos, é reforço do Famalicão.

Em comunicado publicado no site oficial, o atual quarto classificado da Liga anunciou a chegada do internacional sub-17 australiano, mas não divulgou os valores envolvidos nem a duração do contrato.

O jovem australiano, citado pelo site do clube, mostrou o entusiasmo. «Estou muito empolgado com este novo desafio. O Famalicão é um clube que está a possibilitar a vários jovens mostrar a sua qualidade num campeonato muito competitivo», afirmou.

Ryan Taegue detém o título de jogador mais jovem de sempre a assinar contrato profissional com um emblema da primeira divisão australiana: assinou com 16 anos pelo Sydney FC.