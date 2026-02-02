Saint-Maximin regressou a França para reforçar o Lens. A equipa sensação da Liga francesa oficializou, até ao final da presente temporada, o francês de 28 anos esta segunda-feira.

Na temporada passada, Maximin representou o Club América, do México. Marcou três golos e fez uma assistência em 16 jogos. O ponta-de-lança regressa assim a França, onde já representou clubes como Saint-Étienne, o Bastia, o Monaco e o Nice.

O francês teve também passagens por Alemanha (Hannover 96), Inglaterra (Newcastle), Arábia Saudita (Al Ahli) e Turquia (Fenerbahçe). É, agora, mais uma opção para o ataque do segundo classificado da Liga francesa.

RELACIONADOS
OFICIAL: Ana Capeta deixa Sporting e ruma à Juventus
OFICIAL: Panzo deixa Rio Ave e segue para o Championship
OFICIAL: novo reforço do Estrela da Amadora chega de outro Estrela
OFICIAL: Zabiri deixa Famalicão e junta-se ao Rennes