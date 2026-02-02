OFICIAL: Saint-Maximin reforça o ataque da equipa sensação Lens
Avançado de 28 anos deixa o México e regressa à Liga francesa
Saint-Maximin regressou a França para reforçar o Lens. A equipa sensação da Liga francesa oficializou, até ao final da presente temporada, o francês de 28 anos esta segunda-feira.
Na temporada passada, Maximin representou o Club América, do México. Marcou três golos e fez uma assistência em 16 jogos. O ponta-de-lança regressa assim a França, onde já representou clubes como Saint-Étienne, o Bastia, o Monaco e o Nice.
O francês teve também passagens por Alemanha (Hannover 96), Inglaterra (Newcastle), Arábia Saudita (Al Ahli) e Turquia (Fenerbahçe). É, agora, mais uma opção para o ataque do segundo classificado da Liga francesa.
Allan Saint-Maximin, un feu follet pour dynamiter l'attaque artésienne ✍️— Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026
Joueur confirmé de @Ligue1 et de @premierleague, attaquant explosif et fin dribbleur, @asaintmaximin vient renforcer les rangs du Racing pour les six prochains mois.#SaintMaximin2026