Salomé Prat é o mais recente reforço para o ataque do futebol feminino do Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube. A avançada francesa de 23 anos chega proveniente do Torrense e assina um contrato válido até 2028. 

Fez parte da formação no Toulouse, de França, e rumou aos Estados Unidos, onde representou clubes como High Point Panthers e Iowa State Cyclones, ambas equipas universitárias. 

Chegou a Portugal no verão de 2024, para representar o Torrense. No total, marcou seis golos e fez três assistências em 30 jogos pela formação de Torres Vedras. Agora dá o salto da carreira, sendo mais uma opção para o ataque orientado por Ivan Baptista.


 

