O Botafogo anunciou a contratação de Salomon Kalou. O experiente jogador costa-marfinense assina pelo clube brasileiro até final de 2021.

Kalou é a segunda contratação sonante do clube, após o japonês Honda ter sido anunciado.

Salomon Kalou, de 34 anos, jogava no Hertha Berlim, da Alemanha, e foi suspenso pelo clube por ter partilhado nas redes sociais um vídeo em que mostrava um comportamento inapropriado devido à pandemia de covid-19.

O costa-marfinense foi jogador do Chelsea, com Mourinho, e jogou ainda no Feynoord e Lille.