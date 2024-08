O FC Porto anunciou, sem que nada fizesse prever, o avançado do Atlético de Madrid Samu Omorodion, na noite desta sexta-feira. O jovem espanhol, que também tem nacionalidade nigeriana, chega a título definitivo, a troco de 15 milhões de euros. O FC Porto paga ainda um milhão de euros por serviços de intermediação.

O clube portista conserva ainda «duas opções de compra não obrigatórias» por mais 15% do passe, 5 milhões de euros cada. No total, o FC Porto pode ficar com 80% dos direitos do atleta por 25 milhões de euros.

O jogador assina contrato até 2029, com uma cláusula de rescisão fixada em 100 milhões de euros. Trata-se de uma transferência surpreendente, tendo em conta que o jogador tinha sido fortemente associado ao Chelsea nas últimas semanas.

Omorodion, de 20 anos, representou o Alavés na temporada passada por empréstimo do Atlético Madrid. Chegou ao clube no verão de 2023, vindo do Granada, por seis milhões de euros. Na La Liga, tem um registo de nove golos em 35 jogos.

O avançado possante, de 193 centímetros, disputou os Jogos Olímpicos neste verão pela seleção espanhola. Foi, aliás, campeão olímpico, tendo marcado um golo.

Eis o comunicado enviado à CMVM:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Club Atlético Madrid para a aquisição, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 50% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Samuel Omorodion, pelo valor total de 15M€ (quinze milhões de euros).

No acordo com o Club Atlético Madrid, o FC Porto deterá duas opções de compra não obrigatórias de direitos económicos adicionais de 15% pelo valor de 5M€ (cinco milhões de euros) cada, a exercer até Julho 2025 e Julho 2026, pelo que o FC Porto poderá vir a deter 80% dos direitos económicos do jogador, por um valor fixo de 25M€ (vinte e cinco milhões de euros).

Mais se informa que o FC Porto celebrou com o jogador um contrato válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2029, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 100.000.000 € (cem milhões de euros).

O Club Atlético Madrid assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 1M€ (um milhão de euros).»

