O Sport Lisboa e Benfica oficializou a contratação em definitivo de Samuel Dahl, ativando a cláusula de compra previamente acordada com a AS Roma durante a janela de transferências de inverno. O clube não revelou os valores ao certo, no entanto, o Maisfutebol sabe que custa nove milhões ao clube da Luz.

O jovem defesa-esquerdo sueco assinou contrato com o clube da Luz até 30 de junho de 2029.

Dahl, de apenas 20 anos, soma já 18 jogos oficiais pelo Benfica, distribuídos entre Liga (11), Taça de Portugal (4) e Liga dos Campeões (3). Estreou-se com a camisola encarnada no dia 15 de fevereiro de 2025, frente ao Santa Clara, na 22.ª jornada da Liga, tendo jogado os 90 minutos.

Na principal competição nacional, o lateral participou em 11 jogos, destacando-se com quatro assistências. A primeira surgiu na vitória por 3-0 diante do Nacional (25.ª jornada), enquanto a exibição de gala aconteceu frente ao AVS (31.ª jornada), no qul fez dois passes para golo no triunfo por 6-0.

Dahl é internacional sueco, tendo-se estreado recentemente. Custou aos cofres da Roma 4,3 milhões de euros no verão de 2024, proveniente do Djugarden. Jogou ainda no AIK e no Vasteras no país-natal.

Com grande potencial e já com impacto visível no plantel principal, Samuel Dahl é uma aposta clara do Benfica para o futuro da ala esquerda.

