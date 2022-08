O Santa Clara anunciou esta terça-feira as chegadas do médio Pedro Bicalho e do avançado Gabriel Silva, ambos por empréstimo dos brasileiros do Palmeiras.

Formado no Cruzeiro, Bicalho, de 21 anos, foi lançado por Abel Ferreira pela equipa principal do Verdão em 2021.

Já o avançado de 20 anos, fez a formação toda no emblema de São Paulo, estreando-se pela equipa principal em 2020.

Pedro Bicalho e Gabriel Silva são a nona e décima contratação do Santa Clara para a nova temporada.