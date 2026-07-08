O Santa Clara anunciou a renovação de contrato de Daniel Borges. O médio brasileiro, de 23 anos, prolonga o vínculo com os açorianos até 2031.

Formado no Atlético Mineiro, do Brasil, Borges chegou a Portugal em 2023, na altura para fazer parte dos sub-23 do Santa Clara. Em 2024/25 fez ainda 20 jogos pela equipa principal. Na temporada passada, cedido ao União Leiria, da II Liga, o médio esteve em destaque com sete golos e três assistências em 31 jogos.

Regressa, agora, aos Açores para ser mais uma opção para o meio-campo às ordens de Petit.