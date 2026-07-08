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Há 31 min
OFICIAL: Daniel Borges renova com o Santa Clara até 2031
Médio brasileiro esteve cedido ao União Leiria na última temporada
TFR
Médio brasileiro esteve cedido ao União Leiria na última temporada
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O Santa Clara anunciou a renovação de contrato de Daniel Borges. O médio brasileiro, de 23 anos, prolonga o vínculo com os açorianos até 2031.
Formado no Atlético Mineiro, do Brasil, Borges chegou a Portugal em 2023, na altura para fazer parte dos sub-23 do Santa Clara. Em 2024/25 fez ainda 20 jogos pela equipa principal. Na temporada passada, cedido ao União Leiria, da II Liga, o médio esteve em destaque com sete golos e três assistências em 31 jogos.
Regressa, agora, aos Açores para ser mais uma opção para o meio-campo às ordens de Petit.
Daniel Borges nos 𝑨𝒄̧𝒐𝒓𝒆𝒔 até 2⃣0⃣3⃣1⃣ ✍️🔴⚪ pic.twitter.com/hbc96toGaG— 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) July 8, 2026
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