O Santa Clara anunciou a chegada do lateral-esquerdo Guilherme Romão neste domingo, proveniente do Atlético Goianiense. Jogará em São Miguel até ao final desta temporada por empréstimo, com opção de compra.

Romão, de 28 anos, tinha realizado cinco jogos e marcado um golo neste ano de 2026, no Campeonato Estadual Goiano. Foi formado no Corinthians, mas jogou em clubes como Oeste, São Bento e Botafogo SP.

«Primeiro, quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Sinto-me muito feliz e orgulhoso por vestir esta camisola e representar os Açores. Chego com muita vontade de trabalhar e de ajudar o clube a alcançar os seus objetivos», disse o jogador aos meios do clube.

O reforço chega um dia depois da saída do treinador Vasco Matos.