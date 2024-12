Matheusinho é reforço do Santa Clara, a equipa sensação do campeonato português. O clube açoriano anunciou a contratação do brasileiro nesta terça-feira, que assina até ao final da temporada 2026/2027.

O extremo, de 26 anos, chega como jogador livre, tendo como última experiência o Criciúma, do Brasil. Esta será a segunda aventura de Matheusinho fora do seu país natal, depois de ter jogado duas temporadas em Israel, no Beitar de Jerusalém e no Ashdod.

No Brasil, o extremo representou o América Mineiro e, na última temporada, o Criciúma, onde apontou cinco golos e três assistências no Brasileirão.

Em declarações aos meios do clube, Matheusinho afirmou estar «muito feliz» por chegar ao Santa Clara. «Venho com muita vontade de ajudar os meus companheiros a atingir os objetivos do clube. Sei que estão muito bem e vou fazer tudo para conseguir adaptar-me rapidamente e dar também o meu contributo», disse.