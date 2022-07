O Santa Clara está próximo de assegurar a contratação de Paulo Eduardo, central de 20 anos que pertence aos quadros do Cruzeiro. Nesta altura, os dois clubes ainda negoceiam os detalhes finais do acordo.

O jogador brasileiro deve chegar aos Açores em definitivo, ficando o Cruzeiro com uma percentagem do passe: o Santa Clara, obviamente, deve ficar com a outra parte dos direitos económicos do atleta.

Recorde-se que Paulo Eduardo chegou a ser dado como pretendido pelo FC Porto para reforçar a equipa B.