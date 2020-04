O Sp. Braga já assegurou a contratação de Guilherme Schettine, que assinou com a SAD minhota um contrato válido por cinco épocas. O avançado brasileiro foi garantido a custo zero, já que está a dois meses de terminar contrato com o Santa Clara, tornando-se por isso um jogador livre para a próxima temporada.

A confirmação da transferência foi dada pelo empresário Javier Achuelo, em declarações ao jornal O Jogo. «Ir para o Braga vai ser um salto importante para o Schettine, que assim vai poder crescer», referiu o representante do ponta de lança.

Recorde-se que o Sp. Braga já quis contratar Schettine na última temporada, estando até disponível para pagar a cláusula de rescisão de dois milhões de euros. O Santa Clara preferiu, no entanto, negociar com o Benfica, que queria emprestar o avançado, pelo que este recusou mudar-se para a Luz. Um ano depois viaja mesmo para Braga, mas a custo zero.