A possível transferência de Lucas Veríssimo do Santos para o Benfica continua a dar o que falar, quer em Portugal, quer no Brasil.

Agora foi José Carlos Peres, antigo presidente do ‘Peixe’ a abordar o tema, com palavras críticas sobre a forma como o defesa estará a tentar forçar a saída.

«Acho a possibilidade de vender Lucas Veríssimo para o Benfica medíocre, surreal», disse, citado pelo ‘Diário do Peixe’, site desportivo que acompanha o Santos.

Tudo porque o antigo dirigente diz que o defesa teve possibilidade de sair do clube em 2018, mas acabou por ser o próprio jogador a recusar a ida para o Spartak Moscovo.

«Desde que eu entrei que o Lucas tinha essa vontade de ir para a Europa, que é um sonho dele e temos que respeitar. Vendemo-lo em 2018, só que conclusão do negócio com os russos não aconteceu. Chamámos o jogador, o russo disse que tinha a proposta assinada e perguntou se ele continuava com a mesma intenção. E o Lucas disse que não foi ele que assinou. O negócio não se fez e não foi por nossa culpa», defende.