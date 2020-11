O presidente do Santos, Orlando Rollo, reforçou a necessidade de vender Lucas Veríssimo, numa altura em que o clube brasileiro enfrenta uma grave crise financeira.

«O Santos precisa de negociar o Lucas Veríssimo. O clube não tem condições de sobrevivência até janeiro se não o negociarmos. Temos uma dívida a curto prazo, entre salários e dívidas na FIFA, de cerca de 54 milhões de reais [aproximadamente 8,5 milhões de euros] (…). O atleta tem que ser negociado», disse o dirigente brasileiro, em conferência de imprensa, citado pelo Globoesporte.

Recorde-se que o Conselho Deliberativo do Santos, órgão sem o qual o clube brasileiro não pode avançar com negócios de jogadores neste momento, rejeitou a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica, na última terça-feira.

Segundo a imprensa brasileira, a proposta dos encarnados passa por um empréstimo de um ano com cláusula de compra obrigatória de 6,5 milhões de euros. Esta sexta-feira, Orlando Rollo alertou que as águias podem desistir da contratação do defesa brasileiro.

«Só que agora o Benfica está prestes a desistir do negócio. Se não conseguirmos vender o Lucas Veríssimo, não vejo solução financeira (…). Não é o pior negócio do mundo. Uma vez vendi o meu carro de emergência por metade do que valia, mas paguei as minhas contas. Respirei financeiramente e comprei outro carro», revelou.

A proposta do Benfica pelo central de 25 anos vai ser reavaliada nos próximos dias, em reunião extraordinária.