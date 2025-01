«Ele foi e voltou. Cumpriu sua promessa. Neymar Jr. está de volta ao Peixão! Ídolo de uma geração, responsável por seguir com o legado de Rei Pelé, o craque retorna à sua casa para tirar a sagrada camisa dez do armário e encantar o planeta novamente.» É assim que o Santos anuncia a chegada oficial de Neymar ao clube, no X, nesta sexta-feira.

Um acontecimento acompanhado a par e passo pelo clube brasileiro nas redes sociais, com o momento da assinatura do contrato e a entrega de uma antiga camisola do jogador ainda com o número 11. Vai agora usar a mítica camisola dez, usada por Pelé nos tempos áureos do clube, ao «menino da Vila».

O clube divulgou ainda a chegada do futebolista, que rescindiu com o Al Hilal da Arábia Saudita, de helicóptero. Foi assim, desta forma excêntrica, que Neymar regressou à Vila Belmiro.

[Em atualização]