Agora é oficial! Neymar voltou ao Santos. O internacional brasileiro publicou um vídeo na tarde desta quinta-feira em que oficializa o regresso ao clube que o formou.

Com vários momentos marcantes na primeira passagem na equipa principal, Neymar deu a entender aos adeptos do Peixe o que vem aí. «Apenas um clube pode ajudar-me a preparar para os desafios que se seguem», diz o brasileiro no vídeo. «Estou chegando», prometeu no X.

O extremo desvinculou-se recentemente do Al Hilal e era um jogador livre no mercado. Tinha custado 90 mihões de euros ao clube saudita, tendo sido treinado por Jorge Jesus. Fez apenas sete jogos e marcou um golo em mais de um ano de contrato (milionário).

Neymar saiu do Santos em 2013, protagonizando uma transferência recorde desde um clube da América do Sul para o Barcelona. Fez cinco temporadas no Santos, marcando 136 golos em 225 jogos.

[Notícia atualizada às 19h15]