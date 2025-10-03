Savinho renovou com o Manchester City até 2031, confirmaram esta sexta-feira os citizens. O brasileiro chegou a Inglaterra no ano de 2024, depois de brilhar ao serviço do Girona.

Está, portanto, na segunda época pelo City. Conta, até então, com quatro golos e 11 assistências em 54 jogos. A renovação do extremo de apenas 21 anos era um dossiê que o City tinha para tratar, confirmando agora a renovação do vínculo para os próximos seis anos.

«Estou incrivelmente orgulhoso de poder assinar este novo contrato com o City. É uma sensação muito especial saber que Pep e o clube depositaram tanta confiança em mim. Significa muito para mim e para a minha família. Sinto que tenho muito a melhorar. Ainda sou jovem e tenho muita vontade de continuar a aprender», disse Savinho, citado pelos canais de comunicação do clube.

Hugo Viana, diretor de futebol do Manchester City, deixou também rasgados elogios ao jogador formado no Atlético Mineiro.

«O Savinho ainda é muito jovem, mas já demonstrou que possui as qualidades necessárias para se tornar um jogador verdadeiramente excepcional. Não tenho dúvidas de que, continuando a trabalhar com Pep e com a equipa técnica, Savinho continuará a ser uma peça fundamental do nosso plantel por muitos anos», atirou o ex-Sporting, citado pelos canais de comunicação do clube.

