O defesa Jonas Carls deixou o Vitória de Guimarães, após o empréstimo de uma temporada pelos alemães do Schalke 04, e reforçou o Paderborn, da segunda divisão germânica, por duas temporadas.

«Jonas Carls, de 24 anos, que foi emprestado ao clube português Vitória de Guimarães, da I Liga, vem do Schalke 04 e assinou um contrato de duas temporadas», lê-se no comunicado do Paderborn, nono classificado do segundo escalão na época anterior.

O lateral esquerdo alemão reforçou o clube de Guimarães no verão de 2020, mas só cumpriu um jogo oficial pela equipa principal vitoriana, logo na primeira jornada do campeonato, frente ao Belenenses (derrota por 1-0), sob o comando do treinador Tiago Mendes.

Formado no Bayer Leverkusen, Jonas Carls representou ainda a equipa B do Nuremberga, na época 2016/17, o Schalke 04, em 2018/19, tendo cumprido um jogo no principal campeonato germânico, e o Viktoria de Colónia, equipa do terceiro escalão pela qual marcou dois golos em 17 partidas, na época 2019/20.