Segundo Castillo foi despedido do comando técnico do Barcelona SC, do Equador. Esta seria normalmente uma notícia algo irrelevante para os leitores portugueses, mas falamos de um técnico famoso.

Não pelas suas táticas ou feitos, mas pela indumentária. Castillo é conhecido como o treinador mais «estiloso» do mundo, devido aos fatos extravagantes que utiliza.

«Como instituição, expressamos nossa sincera gratidão ao Professor Castillo pelo comprometimento, profissionalismo e disposição para trabalhar sempre que necessário, tanto como treinador interino quanto durante o período no comando do time principal. Ele procurou sempre preservar o nome do Barcelona» - pode ler-se no comunicado.

O treinador fica agora sem clube. Esta temporada, em 26 jogos, o Barcelona SC teve 12 vitórias, quatro empates e dez derrotas.