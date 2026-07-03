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OFICIAL: Semeu troca Estrela da Amadora pelo Leixões
Defesa ganês reforça os Bebés do Mar em definitivo depois de empréstimo
TFR
Defesa ganês reforça os Bebés do Mar em definitivo depois de empréstimo
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O Leixões garantiu a contratação de Semeu Commey a título definitivo, confirmou o clube da II Liga. O central de 22 anos chega proveniente do Estrela da Amadora, depois de ter estado cedido aos Bebés do Mar na temporada passada.
Chegado à Reboleira a meio da temporada 2024/25, o ganês fez apenas dois jogos pela equipa principal do Estrela da Amadora. Na temporada, emprestado pelos tricolores, Semeu marcou dois golos em 11 jogos pelo Leixões.
𝗘𝗺 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼! 🤩— Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) July 3, 2026
Semeu está de volta ao 𝕸𝖆𝖗. E agora é de vez! 🤝
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