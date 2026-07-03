O Leixões garantiu a contratação de Semeu Commey a título definitivo, confirmou o clube da II Liga. O central de 22 anos chega proveniente do Estrela da Amadora, depois de ter estado cedido aos Bebés do Mar na temporada passada.

Chegado à Reboleira a meio da temporada 2024/25, o ganês fez apenas dois jogos pela equipa principal do Estrela da Amadora. Na temporada, emprestado pelos tricolores, Semeu marcou dois golos em 11 jogos pelo Leixões.