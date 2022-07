O português Manuel Fernandes está a caminho do Sepahan, do Irão.

O médio internacional, que foi formado no Benfica e brilhou em clubes como o Valencia, o Everton, o Besiktas e o Lokomotiv Moscovo, já se encontra em Kocaeli, perto de Istambul, onde o Sepahan está em estágio.

Manuel Fernandes vai acertar esta sexta-feira os últimos detalhes do contrato, assinar por uma época e ser orientado por José Morais, que é há algumas semanas assumiu o papel de treinador da equipa.

Manuel Fernandes, de 36 anos, prepara-se assim para mais uma experiência no estrangeiro, agora no terceiro classificado do campeonato do Irão, numa transferências intermediada pelos empresários Manuel Curto e Bruno Basto.