Serginho é reforço do Levski Sofia, da Bulgária, anunciou esta esta terça-feira o atual campeão búlgaro. O médio português chega proveniente do Santa Clara, ao fim de três épocas nos açorianos, e assina até 2029, tal como o Maisfutebol adiantou.

O jogador de 26 anos, que fez formação no V. Guimarães e Moreirense, representou ainda clubes como Ponte, GD Joane, Felgueiras e Oliveirense. Na última época, pelo Santa Clara, marcou quatro golos e fez quatro assistências em 42 jogos.

Serginho, natural de Guimarães, viverá a primeira experiência no estrangeiro, reforçando o Levski Sofia - que pôs fim a uma sequência de 14 títulos consecutivos do Ludogorets.