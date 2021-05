Ainda sem uma decisão concreta sobre o futuro de Sérgio Conceição, cujo contrato termina em junho, o FC Porto, sabe o Maisfutebol, vê crescer internamente o nome de Vítor Pereira para eventualmente assumir a equipa na próxima época.

Conforme já admitiu diversas vezes publicamente, o presidente Pinto da Costa pretende a permanência de Conceição, mas continua à espera de uma posição do treinador, o que só vai acontecer agora que está finalizada a Liga.

Desgastado, tendo em conta a pressão de uma temporada turbulenta, dentro e fora de campo, Sérgio Conceição tem vários cenários no horizonte: renovar o vínculo com os dragões, procurar um novo clube no estrangeiro, preferencialmente em Itália, ou ficar um tempo parado.

Livre no mercado desde dezembro do ano passado, quando deixou os chineses do Shanghai SIPG, Vítor Pereira, apesar de ter como meta trabalhar na Premier League, vê com bons olhos o regresso ao FC Porto, onde foi bicampeão nacional (2011/12 e 2012/13).