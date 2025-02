Sérgio Oliveira aterrou no Brasil, este domingo, para assinar pelo Sport Recife. À chegada, os adeptos do clube de Pernambuco mostraram-se bastante entusiasmados com o português.

Na chegada ao aeroporto, Sérgio Oliveira foi recebido por um grupo de adeptos do Sport que entoavam o nome do médio português enquanto pediam autógrafos e tiravam fotos.

Sem espaço no Olympiakos e fora da Liga Europa, após ter sido excluído da lista UEFA entregue pelo clube grego ao organismo que rege o futebol europeu, o ex-Porto decidiu seguir em frente na carreira e vai reforçar o Sport Recife.

No novo clube, Sérgio Oliveira será orientado pelo técnico luso Pepa e irá reencontrar os portugueses Gonçalo Paciência, antigo colega no FC Porto, e João Silva, defesa formado no Sp. Braga e no Sporting que chegou ao clube neste mercado de transferências.